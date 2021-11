Kandıramazsınız

F.Bahçe teknik direktörünün ne yapmak istediğini, ne yapmamak istediğini bu maçta herkes çok iyi anladı. Sahada düzgün top oynayan 3-4 kişi varsa bir tanesi İrfan Can Kahveci'ydi. Onu oyundan alıyor, İrfan Can yürürken onun önünden geçiyor, yüz yüze gelmek istemiyor.

Olmuyor; sahada yürüyen, hiç bir şey yapmayan Mesut'u 89'da oyundan alıyor, hem de elini sıkarak tebrik ediyor… Eee, yabancılar böyledir, cinlerdir! Kimden tehlike gelecek, kimden gelmeyecekler, iyi biliyorlar. Mesut istemezse gidecek, ama İrfan Can'ın o gücü yok F.Bahçe'de şu anda. İyi oynayanı alıyor, kötü oynayanı tutuyor.

Hani Almanya'da bir şehri var ya Yersenkirşen, aynen onun gibi.

Yemezsen de gargara yapacaksın.

İlk yarısı durgun bir maç. İkinci yarı biraz daha hareketli. F.Bahçe'de iş yapacak an az 3 oyuncu yedek kulübesinde. Ama teknik adam onlarla mücadele ediyor. Bunların başında da Pelkas var, bu oyuncuya yazık oluyor.

Şu bir gerçek, üç hafta sonra çok güzel bir maç var. Hani kaybedenler kulübü diye bir film vardı. Üç hafta sonra o oynanacak. Sergen Yalçın'lı Beşiktaş, Vitor Pereira'lı F.Bahçe..

Yani kelle alma maçı!

Tabi bu yazıyı biz yazmıyoruz, iki teknik adam kendileri yazdırıyorlar.

Hem Beşiktaş yönetimi, hem F.Bahçe yönetimi, Sergen ile Pereira'yı yollayamadılar.

Yollayamazlar! Niye, çünkü onları yolladıkları saman oradaki idam sehpasına onlar çıkacak. Yani başkan ve yönetimler... Cin gibiler maşallah!

***

İlk yarıda FB'nin şutu yok, ikinci yarı oyunun kontrolü yine Göztepe'nin elinde ama onlar da gol bulamadı. Direkten dönene top gol olsa, F.Bahçe buradan puansız dönerdi.Aslında biz yazılı ve görsel basın için F.Bahçe, G.Saray ve Beşiktaş'ın şampiyonluk yarışında olmaması ve bu mücadeleyi verememeleri kötü bir olay. Çünkü böyle olursa; okuyucu sayısı azalır, TV'de reytingler düşer. Ama bunlar halen daha hakemleri, TV yorumcularını ve gazetecileri hedef gösteriyorlar.Aptal seyirci ve okuyucuyu yerler, ama biraz kafası çalışanı kandıramazlar.Bakın maç için fazla bir şey yazamıyorum çünkü maçta fazla bir şey yok. Şu var, Göztape düşme hattında, inanılmaz bir şekilde yardımlaşıyor ve koşuyor. Artık o cicim ayları bitti. Yani 8-10 hafta ne kadar puan alırsan bu avantajdır, çünkü sonrasında puanlar aslanın ağzına değil midesine iner.Şöyle bir bakıyorum, 90 dakika boyunca F.Bahçe kalecisi daha zorlandı, Göztepe kalecisi neredeyse hiç zorlanmadı. Bu bize maçın fotoğrafını gösterebilir, fikir verir.Düşünün, böyle bir maçta Mete Kalkavan hiç zorlanmadan kararlar verdi.Ne oldu üçlü oynayacağım diyen Pereira'ya! Bastıra bastıra dörtlüye döndü... Futbolcuların zoruyla. Yani, tükürdüğünü ona yalattılar. Sahanın kenarında da duruşu, yüz ifadesi, vücut dili çok kötüydü. Bunun sorumlusu da kim, yönetim ve Başkan Ali Koç.