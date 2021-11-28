Kim sorumlu!

Sergen yönetimi idare etti, takımı edemedi; NOKTA... Yazının sonunu başa aldım. Yani Beşiktaş için sözün bittiği nokta... Peki Beşiktaş takımının bu hale gelmesi tesadüf mü? Kesinlikle hayır. Geçen sezon şampiyonluk ile ikinci kupa alındıktan sonra yönetim ve teknik adam arasında yaşananların finalidir dün akşam. Teknik adam "Şu şu idareciler gelebilir, şu şu idareciler gelemez" diyor tesislere… Yönetim de hiçbir şey demiyor buna, "Sergencim" diyor. Yani Sergen mi Beşiktaş kulübünü idare ediyor yoksa yönetim mi? Sonradan Sergen ile yönetimin para pul anlaşmazlığı, takımın sezona geç girmesi filan gibi bin tane olay var. Alınan oyuncular bünyeye uymadılar. Geçen sezonki arkadaşlık ve takım ruhu bu sezon kayboldu. Alınan generaller iş yapmadılar gibi çok sebep var. Zaten Sergen geçen hafta maç sonu söylediklerinde ne olduğunu anlattı. Dedi ki "Bu işten ben sorumlu değilim." Peki kim sorumlu? Ben bir tek sorumlu yönetim kurulu ve başkan derim. Başka kimse değil. Zaten maçtan evvel tribünlerde 6 bin seyirci olması her şeyi anlatıyor. Giresunspor son derece akıllı top oynadı. Hele Beşiktaş 10 kişi kaldıktan sonra topa vurmadılar, pas yaptılar. Zaten yorgun olan siyah-beyazlıları iyice yordular. Peki oyundan atılan Kaptan'a ne demeli? Kaptan takımını sattı. Bu kadar basit. Pozisyon icabı atılırsın, kabulüm ama bir oyuncu bu tarz atılmaz ve takımını 10 kişi bırakmaz ve bu da Kaptan olursa 10 misli daha ağır olur. Maçın hakemine gelince… Bence Hüseyin Göçek idare etmedi. Maç kopana kadar maçı VAR'daki Zorbay idare etti. Doğru da idare etti. Göçek'e kalsaydı adaletsiz olacaktı. Nitekim penaltıyı da Zorbay verdirdi kırmızı kartı da... Hele kırmızı kartta Hüseyin Göçek'in önce sarı çıkarması tam bir rezillik. Gözünün önünde pozisyon! Yani dün gece Hüseyin Göçek ile Beşiktaş arasında fazla bir fark yoktu. Maç 3-0 olduktan sonra da maçı ortadan idare etmeye başladı Hüseyin. 3-0'a kadar Beşiktaş'a omuz atıyordu ama Beşiktaş'ın bundan bile faydalanacak hali yoktu. O kadar bitiktiler. Hadi şunu diyebilirsiniz; "3 puanlık sistemde her şey olur." Hayır kardeşim, bu Beşiktaş'tan üç puanlık sistemde de bir cacık olmaz... Bu sezon başından itibaren Sergen, yönetimi idare etti, yönetti ama takımı idare edip yönetemedi.