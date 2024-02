Skor iyi, peki oyun?

Galatasaray ciddi savunma zaafı yaşadığı maçta S.Prag'ı tek farkla yenerek bir adım öne geçti. Maçtan önce Prag deplasmanına rahat gitmek gerektiğini düşünürken 3-2'ye şükrettik.

Savunmada baskı yememek için uzun toplarla çıkan, baskıya baskıyla karşılık veren, dinamik ve gol arayan görüntüsüyle S.Prag güzel bir deplasman mücadelesi sergiledi.

Galatasaray'ın hem bek, hem de stoperleri fazlasıyla hata yaptı. Bazı geçiş hücumlarında da bariz pozisyon hataları gördük. Başta Muslera, Kerem Demirbay, Torreira ve son golü attığı gibi diğer gollere de asist katkısı veren İcardi fark yaratan isimlerdi.

Barış ve Mertens'in de hakkını yemeyelim.

Ancak takımın genel görüntüsü berabere biten içerideki Kopenhag maçının hayli gerisindeydi. Ankaragücü ve Antalya maçlarının arasında Prag deplasmanı (rakibin cezalı oyuncularına rağmen) beklendiği gibi zor olacaktır. Bu yüzden kazanarak gitmek önemliydi. Her şeye rağmen tur Galasaray'a yakın.



PLANSIZ MI, KARARSIZ MI?

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal son dönemde çok fazla tartışma malzemesi vermeye başladı. Ankaragücü maçında umut olarak oyuna soktuğu Emre Mor ve Miguel Crespo iki gün sonra nasıl yollandı? Kupa maçında harika bir gol atarak geri dönen Lincoln 'den neden vazgeçildi?

Alanya maçının son dakikalarında Dzeko'nun yerine tercih edilen Kent nasıl olup da listeye dâhil edilmedi?

Serdar Dursun neden yollandı? Niye geri çağrıldı?

Bütün bunlar ya plansızlık, ya kararsızlık ya da bizim bilemediğimiz başka hesaplar var. İsmail Hoca'nın oyun içi tercihleri de tartışmalı. Samsun maçında olduğu gibi, en çok ihtiyaç duyacağı dakikalarda Dzeko'yu çıkarması, etkisiz oynamasına rağmen Kruniç ısrarı, Tadiç 'den vazgeçememesi, Batshuayi konusunda forma adaletinin sorgulanması… Bence Kartal'ın artık bir özeleştiri yapma vakti geldi.



AYAR BOZULDU AMA

Fred her sakatlandığında Fenerbahçe'nin ayarları bozuluyor. Bu konuda şüphemiz kalmadı.

Brezilyalı yıldız, orta saha ile gol bölgesi arasındaki pas bağlantısını hem hızlı, hem de akıllı bir şekilde yönetiyor. Fred oynayınca başta Szymanski ve İsmail olmak üzere pek çok oyuncunun verimi artıyor.

Fred yoksa sorunlar başlıyor.

Bir başka sıkıntı da İsmail Hoca'nın İrfan Can'ın yerine Cengiz'i oynatıp, işleyen çarka çomak sokması oldu.

Ünder'in yüksek maliyeti zorlayıcıydı. İstanbulspor maçında dört gol atması da oynatma baskısı yarattı.

Ancak skora katkı yapan Cengiz'in, oyuna katkısı İrfan'ın yarısı kadar bile olmadı. Üstelik İrfan skora da katkı yapıyor, tam anlamıyla kariyer sezonu yaşıyordu. Fred ve İrfan Can olmayınca hücum bölgesinin ayarı iyice kaçtı. Üzerine Dzeko ve Tadiç'in fiziki yetersizliği de eklenince gol sıkıntısı büyümeye başladı. Son Alanya beraberliği elbette hesapta yoktu. Kırılgan Fenerbahçe camiasında yine " Bu sezon da mı kaçıyor?" hissi uyandı.

Bu köprünün altından daha çok su akar. Ama şu birkaç hafta önemli.

Bana göre F.Bahçe'nin, aralarında Rize ve Trabzon deplasmanlarının da bulunduğu beş maçta sadece iki puan kaybetme lüksü kaldı. Bu süreci atlatırsa yarış son haftaya kadar sürer.



SANTOS'UN TA KENDİSİ

Bakıyorum da Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Santos'un oyun tarzı bazıları için sürpriz olmuşa benziyor. Oysa Portekiz Milli Takımını bu anlayışla oynatıyordu.

2016'da şampiyon olurken de önce savunma güvenliği ve kontrollü oyun demişti. Bu oyunun ofansif anlamda görece kısır bir görüntüye neden olduğu doğrudur.

Bilemiyorum, Beşiktaş Santos ile anlaşırken piyasada alabileceği en kariyerli isim olduğu için mi, yoksa oynatacağı futbolu öngörerek mi aldı?

Ama Santos'un Beşiktaş'ı ileride de benzer bir futbol oynayacak. Önce gol yememeyi düşünüp, sonra gol atacak.

Yapılan transferler de bunu işaret ediyor.

Seyircinin zaman zaman hoşnut kalmayacağına eminim. Ancak saha sonuçları iyi olduğunda polemik azalacaktır.

Santos'un işinin kolay olacağını düşünmüyorum.