Bir Kupa'dan fazlası

Ziraat Bankası, pek çoklarının "Ramiz Dayı" olarak tanıdığı rahmetli Tuncel Kurtiz'in etkileyici sesi ile hayat verdiği unutulmaz reklam filminde, Ziraat Türkiye Kupası için "Bir Kupa'dan fazlası" sloganını kullanmış ve bu motto dillere yerleşmişti. 11 yıldır yayıncısı olduğumuz Türkiye Kupası, ülkedeki bütün Lig kategorilerinden takımların mücadele ettiği, en doğudan en batıya tüm il ve ilçelere kadar uzandığı ve gerçekten futbolun en doğal haline ev sahipliği yaptığı için bu sloganı fazlasıyla hak etti. Eksikler yok mu? Çok! Kimi zaman soyunma odası yerine konteynerde soyunan takımlar oldu. Anlatım pozisyonu ya da ofsayt kamerası konumu bulunmayan statlarda yayın yaptık. Maç sırasında saha içinde yürüyen görevliler bile gördük. Kimi çıktı, "Kupa yüzünden maç takvimi sıkışıyor" dedi. Kimi "Süt Kupası" ilan etti. Kimi de "Amatör takımlar katılmasın, kalabalık oluyor" diye dert yandı. Ama zaman içinde bu kupayı kazanmayı hedef haline getiren, taraftarına kupa şampiyonluğu ile kendilerini affettirmeye çalışan, kupa sayesinde Avrupa'ya gidip kasalarını dolduran takımlar ve yöneticiler de gördük. Zaman futbolumuzun "bilmişleri" için de en güzel öğretmen oldu. Aslına bakarsanız Kupa organizasyonları önemli futbol ülkeleri için vazgeçilmezdir. İngiltere'de FA Cup 153 yıl, İspanya'da Kral Kupası 121 yıl, Almanya'da DFB-Pokal 90 yıldır oynanıyor. 2000'li yılların başında gözden düşen organizasyon Turkuvaz Medya Grubu'nun çabalarıyla imaj tazeledi. Bu sayede gelecek yıldan itibaren yeni bir statüyle daha cazip hale gelecek. Takımlar için daha kazançlı, izleyiciler için daha heyecanlı olacak. Kupa bu sezon da Avrupa Ligi'ne Play Off'tan katılmayı sağlıyor ki, Süper Lig'in üçüncüsü bile bu hakka sahip değil. Kazanç büyük. Yol kısa. Kupa kazanmanın itibarı parayla ölçülemez. Ama para, futbolu çoktan yutup tüketti. Velhasıl, ekiplerimiz bu hafta Türkiye'nin dört bir yanındaki yayınlar için mesai yapacak. Onlarca kişi yağmur, çamur demeden her maç için saatlerce çalışacak. Şifresiz yayınlarda futbolseverler takımlarına kavuşsun diye… İzlerken bu çabayı da aklınızda bulundurun lütfen.



LiG'DEN KUPA'YA YANSIYANLAR

Öncelikle sahalar berbat! Ankara'daki felaket zemin iki maçı nasıl kaldıracak bilemiyorum. Bu turun belki de en önemli maçı Antalyaspor ile Beşiktaş arasında ama sahanın hali içler acısı. Beşiktaş ve Trabzonspor için Kupa tek hedef. İşleri hiç kolay olmayacak. Ligde son haftalara damga vuran genç Semih'i Sergen Hoca bakalım durdurabilecek mi? Trabzonspor'u yıllar sonra şampiyonluğa taşıyan ama beş maçtır kazanamayan Avcı, başkentte de kaybederse ne şampiyon hocalığı kalır, ne de kredisi. Bıçak sırtı bir maç. Hadi onların işi zor dedik. Fenerbahçe'nin, Gaziantep deplasmanında işinin kolay olduğunu kim iddia edebilir ki? Başakşehir çıkışını Kupada da sürdürmek isteyecektir. Ligde can derdinde olan Karagümrük ve Samsun Kupa'ya ne kadar motive olur bilemiyorum. Aynı mantıkla Konyaspor karşısında da Sivas'ı favori görüyorum. Hak eden yoluna devam etsin.



TRANSFER ZAMANI

Dış transfer döneminin bitimine artık sayılı saatler kaldı. Önemli liglerde transfer zaten geçen hafta noktalanmıştı. Ama bizim ligimiz için en kritik saatlere geldik. Geleneğimiz bu! Fırsat mı desek, batan geminin malları mı bilemedim? Başta Beşiktaş ve Trabzonspor olmak üzere yoğun çalışma yürüten takımlar var. Galatasaray sol bek kadar, orta saha takviyesi de arıyor. Fenerbahçe'de yerli golcü transferini tamamlayacak. Bu yazı yayınlanana kadar belki de haberleri gelmiş bile olur. Özellikle iç piyasada birbirlerinden oyuncu alış-verişi yapan takım çok olacak. Hep söylendiği gibi devre arası transferi zordur. Adamı vezir de eder, rezil de. Yıllardır aynı örneği veririm. Devre arası alınan Nobre Fenerbahçe'yi şampiyon yapmış, Kosecki ise Galatasaray'ı şampiyonluktan etmişti. Bakalım son düzlükte kim en faydalı transferleri yapacak? Pendikspor örneğinde de gördüğümüz gibi, özellikle düşme hattındaki takımlar için bu takviyelerin belirleyici olacağını düşünüyorum.