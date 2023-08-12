Hak eden kazansın

Altmış beş günlük aradan sonra Süper Lig geri döndü. Aslında milli maçlar ve Avrupa Kupaları derken özlemeye pek vakit bulamamıştık. Transferler de art arda gelince gündem hep yoğun oldu. Ama Ligin tadı başka. Son şampiyon Galatasaray yine önemli transferler yaptı. Fenerbahçe kadro kalitesini ciddi şekilde arttırdı. Beşiktaş son günlerde vites yükseltti. Şampiyonluk yarışının bu üç takımın dışına çıkacağına ihtimal vermiyorum. Avrupa maçları bakalım Lig'de kimi daha çok yıpratacak? Afrika Kupası'nı da hesaba katmak gerek. Hiç ihtimal vermiyorum ama adettendir; "hakemleri daha az konuşacağımız bir sezon olsun" diyelim. Hak eden şampiyon olsun.

Başlıyoruz....

Süper Lig ile birlikte A Spor'un ekran klasikleri Takım Oyunu ve 90+1'de start veriyor. Erman Hocayla birlikte bu akşam Galatasaray maçından sonra ekranda olacak ve son şampiyonu konuşacağız. Keyif alacağınız gündem maddelerimiz de var. Geçen sezon Hoca ile bire-bir program yapmamız çok olumlu eleştiri almıştı. Malum, bizim "Kim, ne der?" çekincemiz yok. Küfür, yalan, hakaret olmadıkça işimize karışmayan bir yönetime sahibiz. Doğru bildiğimizi, dilimiz döndüğünce anlatmaya çalışıyoruz. İnsanız, hata yapabiliriz ama bizde yanlış yok. Gördüğümüzü söylemeye devam edeceğiz.

Makas açıldı

Galatasaray ve Fenerbahçe transferde aldı başını gidiyor. Beşiktaş eksik kalmamak için atakta. Ücretler yükseldikçe, kadro kaliteleri arasında ciddi farklar oluşmaya başladı. Galatasaray'ın takım değeri 200 milyon euro'yu aştı. F.Bahçe 180 milyon seviyesinde. Ama Süper Lig'in 8 takımı 20 milyon euro'ya bile erişemiyor. Bazı takımlar transferde çok yavaş kaldı. Tahtası kapalı olanlar var. 80'lerin sonundaki gibi büyüklerin sahasında "sonucu belli" maçlar izleyebiliriz. Temel geliri naklen yayın olan Anadolu takımlarının üç İstanbulluyla yarışması gerçekten çok zor. Trabzonspor, Adana Demirspor, Başakşehir ve Konyaspor dışında yukarıyasyaklaşacak takım zor çıkar. Keşke sürpriz bir performans izleyebilsek… Dört takım düşecek ama sekiz, dokuz takım son maçlara kadar ligde kalma yarışı verecek. Can derdine düştükleri zaman şampiyon adaylarına çelme takma ihtimalleri de artacaktır. Ligin son çeyreği heyecanlı olacak.

A Spor zirvede

Spor yaz dönemini iyi geçirdi. Rakiplerimiz çok sayıda müsabaka yayınlamasına rağmen, transfer haberciliğindeki üstünlüğümüz izleyicilerin ilk tercihi olmamızı sağladı. Sadece geçen hafta, tüm tematik kanallar içinde (spor değil) iki kez ilk sırayı almayı başardık. Bu elbette çok çalışarak oluyor. Ama bize sorumluluk da yüklüyor. Önemli olan başarılı görünmek değil, gerçekten başarılı olabilmek. Elbette iniş, çıkışlar olacaktır ama ayaklarımız yere basacak. Yeni sezonda da daha iyisi için çalışmayı sürdüreceğiz.