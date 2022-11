Liderken uyarmak gerek

Fenerbahçe ve Jesus üç aylık periyodu lig ve Avrupa'da 25 maç yapıp, her iki cepheyi de liderlik koltuğuna oturarak tamamladı. Bütün istatistikler etkileyici. Sistemi oturmuş, hem takım, hem de bireysel performansları gelişen bir oyuncu grubu var. Jorge Jesus 'da futbol hayatımıza etkileyici bir şekilde girerek, haklı övgüler aldı. Buraya kadar her şey tamam. Bardağın boş tarafına gelince… Öncelikle savunmayı ileride kuran Fenerbahçe'nin defansın arasına ve arkasına adam kaçırmak gibi bir yumuşak karnı var. Kim Min Jae'nin hızı bu yüzden çok önemliydi. Şu ana kadar neredeyse hiç katkı veremeyen Luan Peres 6,5 Milyon, Joao Pedro ise 4,5 milyon Euro'ya alındı. Fiyat-Fayda dengesi felaket! İrfan Can Eğribayat geride kalan süreçte ciddi şekilde sallanan Altay için alternatif olamadı. Oysa kalede rekabet şarttı. Sakatların uzun süredir iyileşmemesi de soru işareti. Ne yalan söyleyeyim kaleci antrenörü ve sağlık ekibinin yeterliliği konusunda şüphelerim var. Son olarak Jesus'un her büyük hoca gibi zaman zaman "ben yaptım oldu" tarzı tercihlerde bulunması da hesaba katılmalı. Son maça Crespo yerine Zajc ile başlamak, Arda'yı oyuna çok geç almak, sakatlıktan kötü dönen Rossi'de ısrar etmek hep bu yaklaşımın sonucu. Velhasıl Fenerbahçe iyi gidiyor ama daha ortada kazanılmış bir şey yok. Bardağın boş tarafını da doldurmak, liderken önlem almak gerek.

BELÖZOĞLU YANLIŞ YAPTI

7-0'lık Galatasaray yenilgisi Emre Belözoğlu'nun CV'si için iyi olmadı. Ama öyle teknik adamlar, öyle farklı yenilgiler yaşadı ki bu da zamanla unutulur gider. Unutulmayacak şey başka. Emre Hoca, "öfkeyle kalkan, zararla oturur" misali farklı yenilgiden sonra futbolcular için ağzına geleni söyledi. "Galatasaray'a teşekkür ediyorum" dedi Belözoğlu. "Oyuncularımızın seviyesini bize gösterdiler" diyerek tamamladı isyanını. Yanlış yaptı. "Sorumluluk tamamen benim" ifadesi koca bir balon. Sen, "haddimizi bilmemiz gerektiğini gösterdiler" dedikten sonra gerisi boş laf. İyi de koca Fiorentina'ya 3 atan, Avrupa Ligi'ni lider bitiren de bu futbolcular değil miydi? Peki… O seviyeden, bu seviyeye düşülüyorsa suç kimde? Emre Belözoğlu iyi birikime sahip, potansiyelli bir teknik adam. Hakkında hep beğeni dolu ifadeler kullandık. Ne var ki futbolculuk yıllarındaki gibi öfkesine yenik düştü. Krizi yönetemedi. İyi teknik adamlığın yolu saha içi kadar, saha dışını da yönetmekten geçiyor. "Sabır, beklemek değil, ne olursa olsun sakin kalmak, durumu fırsata çevirmek ve her şeyin yoluna gireceğine inanmaktır" demiş ünlü bir yazar. Doğru söylememiş mi Emre Hocam?



KUNTZ'UN ÖLÇÜSÜ

Stefan Kuntz'u Dünya Kupası Elemelerinde bir noktaya kadar eleştirme hakkımız vardı. Yeniydi. Oyun olarak değil belki ama skor anlamında hiç fena gitmedi. Kritik Portekiz maçında hayal kırıklığı yaratan hamleler yapmasa belki de Katar'daydık. Uluslar C Ligi ölçümüz değildi. Lider çıktık. Ne var ki Faroe Adaları yenilgisi utanç verici oldu. Kuntz için eksi puandı. Şimdi Avrupa Şampiyonası Elemelerinin arifesinde hazırlık maçları oynuyoruz. Celtic oyuncularının bulunmadığı İskoçya'yı tek devrelik oyunla 2-1 yendik. Galibiyet iyidir. Ama oyun anlamında eksikler hala çok fazla. TFF başkanı sabır istiyor. Her elemeye farklı bir teknik adam ile başlamanın doğru olmadığı ortada. Fakat yarı yolda hoca değiştirmek çok daha kötü. Bu nedenle elemelerin sonuna kadar Stefan Kuntz ile gideceksek desteğe varım. İki kötü sonuçtan sonra yine hoca arayacaksak vay halimize! Sayın Büyükekşi "bizim şüphemiz yok, yola devam" dedi. Stefan Kuntz'un da artık şüphe bırakmayacak işler yapması gerek. Sergilediğimiz oyun ve taktik planımız net ve istikrarlı olmalı. Ermenistan deplasmanı da Hırvatistan ile iç sahada oynayacağımız maç da kolay değil. Katar'da yokuz, Almanya'da da olmamak sabrımızı taşırır.

FABRİKA AYARLARI

Galatasaray'ın fabrika ayarlarına dönmesi on üç maç sürdü. Karagümrük karşılaşmasından, Ümraniye maçına kadar en az on isabetli şut atılan ama skora dönüşmeyen gidişatın bir yerde değişeceği belliydi. Patlama Başakşehir karşılaşmasında oldu. Icardi kendini bulmaya başladı. Rashica yerini sevdi. Torreira gerçek performansına döndü. Oliveira bu takıma gerekli olduğunu gösterdi. Mertens'in hala kat edeceği yol var ama bu hali bile yetiyor. Kerem'i zaten biliyoruz. Dönüşü sürpriz değildi. Dolayısıyla Okan Hoca taşları yerli yerine oturtup, takımın fizik kalitesi ve uyumu da gelişince sonuç fantastik oldu. Elbette eksikler, gelişmesi gereken detaylar var. Ama artık tüm camia daha umutlu. Galatasaray sonuna kadar bu yarışın içinde olur.