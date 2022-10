Tartışılan hocalar

Futbol kamuoyu şimdilerde Galatasaray ve Beşiktaş'ın teknik direktör sorunu olup olmadığını tartışıyor. İki teknik adam da eleştiri oklarının hedefinde. Oysa Beşiktaş liderin 2 puan, Galatasaray ise maç eksiğiyle 4 puan gerisinde. Peki, bu yangın neden çıkıyor? Çünkü kadro zenginliğine rağmen oynanan futbol tatmin etmiyor. Takım oyunu açısından gelişim kaydedilmediği gibi bireysel olarak da aşama gösteren yok. G.Saray ve Okan Buruk'un hakemden yakınmasını anlayabilirim ama sergilenen futbolu bana kim anlatabilir? Peki, İcardi, Mertens, Mata, Seferoviç, Oliveira ve Dubois neden bu durumda? Transfer yapılanmasında hata olduğu kesin de, bu takım bu kadar mı oynar? Ya Beşiktaş? Siyah-Beyazlı takım net olarak tek devrelik oynuyor. Oyun planı da belli. Kanatlara kros pas ve orta. İyi de bunu kim yapacak? Weghorst'u beslemezsen nasıl gol atacak? İsmael yeni bir hoca değil. Teşhisi doğru koymak ve planlarını buna göre yapmak için fırsatı vardı. Okan Hoca bu anlamda daha zor bir süreçten geçti. Ben yine de sabır ve istikrardan yanayım. Ancak Valerian İsmael için tehlike çanları çalıyor. Okan Buruk da, yıldızların ağırlığı altında ezilmeden kadro seçimi yapmaz ve takımını fiziksel açıdan daha iyi hazırlamazsa sorunları aşamaz. Medyada ilk fırsatta alternatif isim üretenler, malum teknik adamların isimlerini sayıklayanlar o kadar çok ki. Dön, dolaş aynı noktaya geliyoruz.



JESUS OLMAK



Fenerbahçe'ye gelmeden önce hepimizin Jorge Jesus hakkında bir fikri vardı. Teknik direktör olarak saha içi vasıflarını aşağı yukarı biliyorduk. Ama Fenerbahçe'ye geldikten sonra hem saha içi hem saha dışı özelliklerini daha iyi anlamaya, yakından tanımaya başladık. Jesus her şeyden önce bir lider. Onu iyi teknik direktör yapan vasıfları arasında liderlik yeteneği ve oyuncularında uyandırdığı saygı duygusu ön plana çıkıyor. Geçtiğimiz hafta atılan golden sonra seyircilerin ıslıkladığı Altay'a koşan futbolcularını durdurması ne kadar ince düşündüğünü ve olayların bir adım ötesini görebilme özelliğini gösteriyor. Altay neden hedef olsun? O suçlu ya da hatalı değil ki teselli edilsin düşüncesini o hengâmede futbolcularına anlatmak herkesin harcı değildir. Elbette Jesus'un da kendi doğruları ve sarsılmaz kuralları var. Bu durumun handikapları olsa da büyük teknik direktörlerle çalışmak taviz vermeyi gerektiriyor. Obradović belki de en yakın ve doğru örnek. Bu tip teknik adamlar hata bile yapsa sonuç almayı bilirler. Ama bugün, ama yarın. 'Sabır' onları haklı çıkartır. Fenerbahçe bu sezon şampiyonluğun en büyük adaylarından biri. Sarı-Lacivertliler tam bir teknik direktör takımı oldu. Bu sezon şampiyonluk gelir mi? Kesin diyemem. Ama söyleyebileceğim bir şey var. Fenerbahçe Jesus ile önünde, sonunda başarılı olur. Buna şüphem yok!



YALNIZ ADAM



Jonathan Wilson'ın "Yabancı" adlı kitabını okumanızı öneririm. Futbolun 'yalnız adamları' kaleciler için, "İşler yolunda gitmediğinde herkes tarafından suçlanacağına emin olmak nasıl bir his?" diye sorar. Son bölümde ise "Kalecinin kendisine has bir sürgün hali var. Suçu yüklenmesi beklenen bir günah keçisi o" diye yazar. F.Bahçe kalecisi Altay'ın son dönemdeki hataları üzerine yine bu kitap geldi aklıma. Her futbolcu gibi kalecilerin de iniş-çıkışları olacak ama takımın 'son adam'ı olmak kolay değil. Uğurcan ve Altay'ın bu sezona iyi başlamadığını cümle âlem konuşuyor. Ancak ikisinin de iyi kaleci olduğuna şüphemiz yok. Uğurcan, Monaco maçında geri dönüş sinyali verdi. Altay ise neredeyse her maçta yeni bir hata yapıyor. İşin kötüsü, özgüveninin azalmadığını kanıtlamak istercesine rahat görünmeye çalışırken hatalara yenilerini ekliyor! Seçimleri, hamle zamanlamaları berbat. Ya birkaç maç dinlenmeli ya da sahte değil, gerçekten rahat oynamasını sağlayacak çözüm bulunmalı. Burada iş öncelikle kaleci hocasına düşüyor. Kaleciler istikrarlı olmak zorunda. Muslera bunun en güzel örneği. Elbette kötü günleriniz de olacak ama sezon içinde ortalamayı tutturacak ve en az üç, dört maçı kurtaracaksınız. Altay, Fenerbahçe'nin iyi sonuçlar almasına dua etmeli. Günah keçisi olmayı bile hak etmek için iyi oynamak gerek.