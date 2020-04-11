Zlatan Ibrahimovic ve Paul Pogba birbirlerine meydan okudu!
Bir dönem Manchester United'da birlikte forma giyen dünya yıldızları Zlatan Ibrahimovic ve Paul Pogba, corona virüsü karantinasında birbirlerine meydan okudu. Ibrahimovic'in futbol topunu topuğuyla kovaya attığı görüntülerin ardından Pogba'dan cevap gecikmedi.
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