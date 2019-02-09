Zeki Uzundurukan: Şenol Güneş'e bir tuzak kuruldu
Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Takım Oyunu programı canlı yayınına bağlanarak açıklamalarda bulundu. Uzundurukan, "Zeki Uzundurukan: Güneş'in milli takımla anlaştığı haberini Beşiktaş yönetiminden biri sızdırdı. Dediğimiz gibi Şenol Güneş'e bir tuzak kuruldu. Şenol Güneş şimdilik bu oyuna gelmedi. İlerleyen günlerde ne olacak bilmiyorum ama Şenol Güneş Milli Takım'da diyebiliriz." ifadelerini kullandı.
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