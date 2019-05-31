Yusuf Yazıcı'dan Yunan defansını bozguna uğratan asist
A Milli Takımımız, hazırlık maçında Antalya'da Yunanistan ile karşılaştı. Mücadeleyi Cengiz Ünder ve Kenan Karaman'ın attığı gollerle 2-1 kazanan Ay-yıldızlılar'da ilk golün asistini yapan Yusuf Yazıcı büyük beğeni topladı.
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