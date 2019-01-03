Volkan Demirel gözyaşlarıyla özür diledi
Fenerbahçe'nin tecrübeli file bekçisi Volkan Demirel düzenlediği basın toplantısında Başkan Ali Koç ve Asbaşkan Semih Özsoy'dan özür diledi. Volkan Demirel'in konuşması sırasında boğazı düğümlendi ve gözleri doldu.
Süper Lig'in ilk yarısında Ali Koç tarafından kadro dışı bırakılan Volkan Demirel bugün Dereağzı Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında başta Fenerbahçe Başkanı Ali Koç olmak üzere tüm camiadan özür diledi.
Basın toplantısında soru kabul etmeyen tecrübeli file bekçisi; "Başta başkanım Ali Koç olmak üzere, asbaşkanımız Semih Özsoy'dan da özür diliyorum. Ben sadece duygularıyla hareket eden bir insanım. Bu yüzden kırmış olduğum insanlar olabilir. Sizlerin huzurunda özür diliyorum. Fenerbahçe için varım, var olmaya devam edeceğim." açıklamasında bulundu.
Tecrübeli file bekçisi basın açıklaması sırasında göz yaşlarına hakim olamadı.
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