Tyler Boyd resmen Beşiktaş'ta
Beşiktaş'ta transfer harekatı başladı... Siyah-beyazlılar, daha önce anlaşmaya vardığı? Tyler Boyd ile 4 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.
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