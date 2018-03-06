"Tahkim üyeleri Fenerbahçe kongre üyesi"

Eski Beşiktaş Yöneticisi ve A Spor Yorumcusu Erol Kaynar, PFDK'nin Ricardo Quaresma'ya verdiği 5 maçlık ceza sonrasında flaş bir iddia ortaya attı. Kaynar, "Tahkim Kurulu üyelerinin çoğunluğunun Fenerbahçe kongre üyesi olduğunu tespit ettik" dedi. Quaresma'ya verilen cezanın azlığı çokluğundan bağımsız tarafsızlığın zedelendiği belirten Kaynar, "Fernandao'ya 2 maç ceza verildi hemen itiraz edildi 1 maça indirildi" dedi. Tarafsızlığını yitirdiğiniz zaman bütün oklar size çevrilir diyen usta isim, "Danışıklı dövüş olduğu ayan beyan ortada. Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ın bu tip cezalara medet ummaması lazım. Quaresma çok tahrik edikince kendisini tutamayan bir oyuncu. Karşısındaki oyuncu da bunu biliyor. Quaresma'nın üzerine oynayıp bu işi bu şekilde çözmeyi planladılar. Bunlar küçük ayak oyunları ama malesef işi yönetenler işi bu hale getiriyorlar. Tahkim Kurulu'na Allah selamet versin. Onları Allah'a avale ediyorum. Hiçbirisinde tutuarlılık görmedim. Çünkü daha önce verdikleri kararların da arkasında durmasını da beceremediler" ifadelerini kullandı.