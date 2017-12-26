 Süper Lig’in istatistik ve performans verilerine göre altın 11’i – Fotomaç TV
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    Süper Lig’in istatistik ve performans verilerine göre altın 11’i

    Süper Lig'de sezonun ilk yarısı sona erdi. Bazı futbolcular hayal kırıklığı yaratırken, bazı futbolcular ise gösterdikleri performansla hem takımlarına büyük katkı sağladı hem de kendi yıldızını parlattı. Süper Lig'de sezonun ilk yarısının ardından en iyi 11'i FOTOMAC.COM.TR belirledi. İşte o 11...

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    26 Aralık 2017, Salı
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