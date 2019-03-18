Şenol Güneş: "Bu dönem için hiç para almayacağım"
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, basın toplantısında A Milli Takım'la anlaşmanın maddi detayları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Güneş, "İhtiyacınız varsa muhasebeye sorarım bilgi alırsınız. Daha başlamayan bir şeyi söylemem doğru olmaz. Geçici geldim, bu dönem için hiç para almayacağımı bilebilirsiniz." ifadelerini kullandı.
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