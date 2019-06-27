Rıza Çalımbay: "Transfer listemizde ilk sırada Alper Potuk var"
Demir Grup Sivasspor'un tecrübeli teknik direktörü Rıza Çalımbay, kırmızı beyazlı kulübün transfer gündemine dair A Spor'a çok özel açıklamalarda bulundu. Çalımbay, Fenerbahçe'den Alper Potuk'u transfer listesinde ilk sıraya aldıklarını açıkladı.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Fenerbahçe'nin talip olduğu yıldız için Galatasaray da devreye girdi
- Beşiktaş'ın eski yıldızı Fenerbahçe'ye! İstanbul'a geldi
- Fenerbahçe'nin yeni transferi olay oldu! İşte hikayesi ve o görüntü
- Ezeli rakipten ayrılan yıldız futbolcu Fenerbahçe'ye transfer oluyor
- Taraftardan Ali Koç'a transfer tepkisi! "Biz aptal mıyız?"
- İrfan Can bombası patlıyor! Fenerbahçe derken...
- Fenerbahçe'ye şampiyonluk kadrosu! Tam 35 isim...
- Yıldız isimden olay sözler! 'Fenerbahçe'ye değil Galatasaray'a gidiyorum'
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.