Rıza Çalımbay Trabzonspor'a veda etti

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, yönetimle görüştüklerini ve Kardemir Karabükspor maçı ile görevinin son bulacağını açıkladı.Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Spor Toto Süper Lig'in 34'üncü haftasında Cuma günü sahasında Kardemir Karabükspor ile oynayacakları karşılaşma öncesi Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. Çalımbay, dün kulüp Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu ve Genel Koordinatör Özkan Sümer ile görüştüklerini söyledi.



"YOLUMUZU AYIRDIK"

Çalımbay, toplantıda kendi durumuyla ilgili konunun da gündeme geldiğini belirterek, "Kendilerine 'benim mukavelem bitiyor' dedim. Onlar da 'hocam ne düşünüyorsunuz, nasıl yapalım' dediler. Özkan hoca, Hayrettin ve Ömer Beye 'çok teşekkür ediyorum, gelecek sezon çalışmayı düşünmüyorum' dedim. Göreve geldiğimde sözleşmem 2 yıldı, 1 yıl olmasını ben istedim. 'Ben burada, elimden gelini yaptım, buradan iyi bir şekilde ayrılmak istiyorum' dedim. Trabzonspor camiasına, herkese saygım sonsuz. Teşekkür ettim ve yolumuzu ayırdık" dedi.



"GÜZEL GÜNLERİMİZ GEÇTİ"

Önlerinde son bir maçın kaldığını belirten Çalımbay, açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Kardemir Karabükspor maçı ciddiye alınmasa sıkıntılı olur. Onun için hiçbir arkadaşımıza izin dahi vermedik. O arkadaşlarla maça çıkacağız. Buradaki son maçımızı iyi şekilde tamamlayacağız. Bazen iyi, bazen kötü dolu dolu 7 ayımız geçti. Biz takımı 3-4'üncü almadık. 11'inci sıradan aldık ve takımı buralara getirdik. Daha iyi daha güzel yerlerde olabilirdik maalesef bazı şartlar nedeniyle olmadı. Her şeye rağmen güzel günlerimiz geçti."



"HİÇBİR TAKIMLA GÖRÜŞMEDİM"

Gelecek sezon için hiçbir takımla görüşmediğini kaydeden Çalımbay, bu konuda şunları dedi:



"Hiç kimseyle görüşmedim. Teklifler olursa dediğim gibi çok başarılı olacağıma inanıyorum. Benim için önemli olan huzur. Hedef koyup başarmadığım yok. Burada çok büyük tecrübe edindim. Taraftarlar mükemmel destek verdi. Onlara, futbolcu arkadaşlara da çok teşekkür ediyorum."



"TAKIMI 11'İNCİ SIRADAN 5'İNCİ SIRAYA TAŞIDIK"

Ligde göreve geldiklerinde 11'inci sırada yer alan Trabzonspor'u 5'inci sıraya kadar taşıdıklarını ifade eden Çalımbay, şöyle devam etti: "Ara transferde maddi sıkıntılar nedeniyle transfer yapamamamız bizi etkiledi. Ben ve yardımcılarım herkes 10 gün tatil yaparken başkanımızla her gün hastanede buluştuk, 'transferde kimi alalım, nasıl yapalım' diye konuştuk. Her gün karşımıza engel çıkıyordu, bu engel de maddi konulardı. 'Eğer mevcut oyuncular maddi açıdan sıkıntı yaşayacaksa o zaman transfer yapmayalım, arkadaşlarımızın sorunlarını halledelim, sıkıntı yaşamasınlar' dedik ve mevcut oyuncularla işimize baktık."



"BERABERE KALDIĞIMIZDA TEPKİLER GELDİ"

12 karşılaşma hiç yenilmediklerini ancak berabere kaldıkları maçlardan dolayı tepkiler geldiğini anlatan Çalımbay, "Bazı maçları şansız şekilde kazanamadık. Son dakikalarda yediğimiz gollerle Konya, Fenerbahçe maçlarında berabere kaldık. Çok farklı kazanacağımız Göztepe maçında berabere kaldık, Gençlerbirliği maçında penaltı aska farklı olurdu. Maalesef ondan sonra inişli çıkışlı grafik çizdik. Benim istediğim çok çabuk bir stoper, bir sol bek ve kanattı. En son 1'ini dedik ama o da olmadı" diye konuştu.



"TRABZONSPOR'A 42 MİLYON LİRA KAZANDIRDIK"

Topladıkları puanlarla Trabzonspor'a 42 milyon lira kazandırdıklarını söyleyen Çalımbay, "Şu anda kulübümüz topladığımız puanlarla inanılmaz derecede para kazandı. Biz burada görev yaparken kulübün tek kuruşunu harcatmadık. Las Palmas'tan Remy'i çok istiyorduk özellikle. Antalya'dan Maicon, Osmanlıspor'dan Umar'ı, Bursasporlu Kembo ve Kayseri'den Mendez'i istedik ama hiçbirini alma imkanımız olmadı. Onun için bu kadromuzla yolumuza devam ettik. Devam ederken başarılı olmamız gerekiyordu. Galatasaray kupayı kazansa Avrupa'ya gidecektik. Sezonu çok daha iyi yerde bitirmek için elimizden gelenin her şeyi yaptık ama bazen aşamayacağımız şeyler oldu. Deplasman maçlarında en başarılı takımlardan biriyiz. Bazen sıkıntılar yaşadık, özellikle 1-2 takviye yapsak her şey farklı olacaktı. Muharrem Başkan oyuncu almak için uğraştı ama sıkıntılardan dolayı olmadı" diyerek açıklamalarını tamamladı.