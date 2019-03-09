Pilotlar tekme tokat kavga etti | İZLEYİN Nascar yarışları

Pilotlar tekme tokat kavga etti | İZLEYİN
Daniel Suarez ile Michael McDowell isimli iki pilot, yarış öncesi kalkış sırasında anlaşamayınca birbirine girdi. Özellikle futbol ve basketbol sahalarında alışık olduğumuz tatsız görüntüler bu kez Nascar yarışlarına yansıdı. Daniel Suarez ile Michael McDowell isimli iki pilot, tekme tokat birbirine girdi. İkilinin kalkış sırasında anlaşamadığı için kavga ettikleri öğrenildi.
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