Phillip Cocu: "Ali Koç benden istifamı istemedi"

Fenerbahçe-Spartak Trnava maçı öncesi teknik direktör Phillip Cocu ve Hasan Ali Kaldırım basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Phillip Cocu, Ali Koç'un kendisinden istifasını istediği yönündeki iddiaları yalanladı.

Hasan Ali Kaldırım'ın açıklamaları şöyle;

"Bu durumdan çıkabilmek için hepimizin biraz daha fazla takım halinde sorumluluk alması gerekiyor. Her şeyin farkındayız. Bu tip durumlarda konuşmak bir şeyi değiştirmiyor. Yarın takım halinde sahada konuşacağız. Yarın çıkışa geçeriz diye umut ediyorum."



"Futbolcular olarak kötü gidişin sebebinin ne olduğunu düşünüyorsunuz?"

"Tabii ki birbirimizle konuşuyoruz. Bireysel olarak hepimizin bir tık daha üst seviyeye çıkması gerekiyor. Bu bir takım oyunu 3-4 kişiyle idare edemezsiniz."



"KENETLENMELİYİZ"

"Değişim sürecinin sancılı olacağını biliyoruz ama şu an Fenerbahçe gibi bir takımda kabul edilemez bir durumdayız. Birbirimizle kenetlenmeliyiz."



"HEP YÜZDE YÜZ HAZIR OLMAYA ÇALIŞIYORUM"

"Dönem dönem bazen eleştiri oldu, bazen iyi anlamda tepkiler oldu. Ben mental ve fiziksel olarak kendimi hep hazır tutmaya çalışıyorum. Uyku, beslenme, antrenman olarak oynayayım oynamayayım hep yüzde yüz hazır olmaya çalışıyorum."



"BEŞİKTAŞ MAÇINDA TAKIM OLARAK İYİ DEĞİLDİK"

"Beşiktaş maçında iyiydim belki ama berabere kaldık. Takım adına olumlu değildi. Sadece ben değil, arkadaşlarımla birlikte takım olarak bir adım daha atmamız gerekiyor."



Phillip Cocu'nun açıklamaları şöyle;



"Son lig maçının ardından gelip sorularınızı cevaplandırmadığım için hepinizden özür diliyorum. O gün duygularım çok yoğundu ve kısa tutmanın daha iyi olacağını düşündüm."



"KİMSE MUTLU DEĞİL"

"Ayağa kalkmayı olabilecek en erken şekilde başarmak istiyoruz. Herkes durumu değiştirmek için elinden geleni yapıyor. Kimse bu durumdan mutlu değil olamaz da!"



"LİGDEKİ DURUMUMUZ KABUL EDİLEMEZ"

"Sadece bireysel olarak performans almamalıyız oyunculardan. Tek başıma bunu yapacağım diye bir düşünce olmamalı. Takım halinde bunu yapmalıyız. Hem saha içinde hem saha dışında bu değişimin ne kadar zor olduğunu görüyoruz. Ligdeki pozisyonumuz kabul edilemez."



"DEĞİŞİMİ GÖSTERMEK İSTİYORUZ"

"Biz taraftarlarımıza istediğimiz skoru alabilmek için elimizden geleni yaptığımızı göstermek istiyoruz. Bunu yapamadık. Yarın bunları göstermek istiyoruz. Perşembe ve pazar günü iç saha maçlarımız var. Bu maçlarda değişimi göstermek istiyoruz."



"TRNAVA'DA TAKIM RUHUNU GÖRÜYORUM"

Skrtel aramızda döndü. Antrenmanlara katıldı. Çok mutluyuz. Varlığı bizim için önemli, örnek bir profesyonel. Aynı Hasan Ali gibi. Rakibimiz Anderlecht'i yendi. Bu kaliteleri olduğunu gösteriyor. Onları izlediğimde takım ruhu gördüm. Bütün yüreklerini koyarak oynuyorlar.



"YÖNETİM İSTİFANIZI İSTEDİ Mİ?"

"Bu konuda söyleyeceğim bir şey yok. Böyle bir şey gerçekleşmedi. Comolli ile hep irtibat halindeyiz. Bu yolculukta olanlar hepimizi rahatsız ediyor. Bu durumdan çıkmak için çabalıyoruz."