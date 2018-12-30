Ozan Kabak'a Roma kancası
Galatasaray'ın genç futbolcusu Ozan Kabak'a İtalya'dan flaş talip. İtalyan devi Roma, Galatasaray'ın genç futbolcusu Ozan Kabak'ı transfer etmek istiyor. Roma Sportif Direktörü Monchi, genç stoperi transfer etmek için girişimlere başladı. Roma, Ozan Kabak'ın 7.5 milyon Euro'luk sözleşme fesih bedelini ödemeye hazır.
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