Okan Buruk'tan flaş Vedat Muriç açıklaması! - Son dakika Başakşehir videoları - Fotomaç
Videoyu Daralt
Haberler Fotomaç TV Okan Buruk'tan flaş Muriç açıklaması!

Okan Buruk'tan flaş Muriç açıklaması!

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oynanan GMG Kırklarelispor maçının ardından A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Buruk, ligin 18. haftasında Gaziantep FK - Fenerbahçe arasında oynanan maçta Vedat Muriç'in kırmızı kart gördüğü pozisyon ile ilgili de konuştu.

Buruk'un açıklamaları şu şekilde:

"Son oynadığımız lig maçının ardından basın mensupları bana Demba Ba ile ilgili soru sormuştu. O anda Fenerbahçe maçı daha oynanmamıştı. Bana da 'Neden ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesine izin vermediniz?' minvalinde bir soru gelmişti. Ben de böyle bir şeyin etik olmadığını söyledim. Teknik direktörlük hayatımda böyle bir şeye başvurmadım. Hiçbir oyuncuma da 'Bilerek kart gör' demediğimi söyledim. Akşam da Fenerbahçe maçı oynandı ve sanki ben Fenerbahçe maçıyla ilgili konuşuyormuşum gibi algılandı. Ben takımımla ilgili olan şeylere bakıyorum. Hiçbir takım ve hiçbir oyuncuyla ilgili bir konuşmam olmadı. Önemli olan güzel futbolu sahaya yansıtmak. Bu durumu düzeltmek istedim çünkü sanki ben Vedat'ın kartıyla ilgili konuşuyormuşum gibi br hava oluştu. Ben konuştuğumda Fenerbahçe maçına 2 saat vardı."

  • Video Boyutu
  • Bu videoyu bildir
  • İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
21 Ocak 2020 , Salı
SİTENE EKLE
  • Video Boyutu


YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BENZER VİDEOLAR
Daha Fazla Video Yükle
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN