Buruk'un açıklamaları şu şekilde:

"Son oynadığımız lig maçının ardından basın mensupları bana Demba Ba ile ilgili soru sormuştu. O anda Fenerbahçe maçı daha oynanmamıştı. Bana da 'Neden ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesine izin vermediniz?' minvalinde bir soru gelmişti. Ben de böyle bir şeyin etik olmadığını söyledim. Teknik direktörlük hayatımda böyle bir şeye başvurmadım. Hiçbir oyuncuma da 'Bilerek kart gör' demediğimi söyledim. Akşam da Fenerbahçe maçı oynandı ve sanki ben Fenerbahçe maçıyla ilgili konuşuyormuşum gibi algılandı. Ben takımımla ilgili olan şeylere bakıyorum. Hiçbir takım ve hiçbir oyuncuyla ilgili bir konuşmam olmadı. Önemli olan güzel futbolu sahaya yansıtmak. Bu durumu düzeltmek istedim çünkü sanki ben Vedat'ın kartıyla ilgili konuşuyormuşum gibi br hava oluştu. Ben konuştuğumda Fenerbahçe maçına 2 saat vardı."