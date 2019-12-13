Okan Buruk: Ülke puanı için çok önemliydi

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu son karşılaşmasında Borussia Mönchengladbach'ı 2-1 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırmıştı.

Almanya'da oynanılan maçın ardından yurda dönen Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, A Spor'a açıklamalarda bulundu.

İŞTE OKAN BURUK'UN AÇIKLAMALARI:

"Genel olarak turnuvanın başından beri aynı şeyi söyledik. Takımımız, ülkemiz ve ülke puanı için grubu geçmek çok önemliydi. Bunu başardık. Stada gelen Türk taraftarlarımız vardı, onlar çok sevindi. Almanya ve Avrupa'daki tüm vatandaşlarımız çok sevindi."

"Bizim böyle başarılara ihtiyacımız var. Zorlu bir gruptu. Niyetimiz iyiydi ve Allah niyetimizin karşılığını verdi. Bizim için değerli bir maç oldu."

"Bizim hedefimiz öncelikle kura çekilsin. Uzun bir süre var. O zaman kadar kendi içimizdeki yapılanma ve diğer takımlarda yapılanmalar olacak. Hedef tabii ki tur tur gitmek ve en iyisini yapabilmek. Şubat ayında ülkemizin Avrupa'da takımı olması çok önemli ve değerli."

"Zaman zaman geriye çekildik. Öne doğru çıkmamız gereken zamanlar da vardı. Skor üretebilen bir takımız, berabere gitmesi de bizim için olumluydu."