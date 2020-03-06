N'Koudou: Galatasaray derbisine kazanmak için gideceğiz
Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş-MKE Ankaragücü maçıyla açıldı. Vodafone Park'ta oynanan zorlu karşılaşmada siyah-beyazlılar sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Karşılaşma sonrası Beşiktaşlı futbolcu N'Koudou, açıklamalarda bulundu.
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