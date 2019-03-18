Lens serbest mi kalacak?
Beşiktaş'ta Jeremain Lens'in geleceği merak konusu. Bugün içerisinde ödeme yapılmazsa sözleşmesindeki madde sebebiyle serbest kalacak olan Jeremain Lens'le ilgili son durumu A Spor yorumcusu Serdar Sarıdağ, Ana Haber'de değerlendirdi.
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