Kosta Barbarouses'tan terör saldırısına secdeli tepki
Melbourne Kulübü’nün Yeni Zelanda doğumlu futbolcusu Kosta Barbarouses, attığı gol sonrasında terör saldırısında hayatını kaybedenler için secdeye vardı.
Geçtiğimiz cuma günü, Yeni Zelanda'da camide ibadet etmek isteyen Müslümanlar, alçakça düzenlenen terör saldırıları sonrasında hayatlarını kaybetmişti. Bu olaya Türkiye'den büyük tepkiler gelirken, dünyanın geri kalanı sessizdi. Bu vahşetin acısı hala çok tazeyken anlamlı bir hareket geldi. Avustralya'nın Melbourne Kulübü'nde oynayan Rum asıllı Yeni Zelanda doğumlu forvet Kosta Barbarouses, attığı gol sonrasında Müslüman olmamasına rağmen secdeye vardı. 29 yaşındaki futbolcu, "Dualarım tüm hayatını kaybedenler ve onların yakınları için... Yeni Zelanda tarihi için kara ve çok üzücü bir gün. Golü attıktan sonra hayatını kaybeden ve onların yasını tutan tüm Müslümanlar için secdeye varmak istedim. Tepkimi ve üzüntümü böyle göstermek istedim" açıklamasında bulundu.
TÜRKİYE'DEN BİNLERCE TEBRİK
Kosta'nın bu hareketinden sonra sosyal medya hesabına da çok sayıda destek mesajı gitti. Türkiye'den de binlerce insan, yaptığı anlamlı hareket için Yeni Zelanda doğumlu oyuncuyu tebrik etti.
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