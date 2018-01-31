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    Konyaspor'dan bomba Eto'o videosu: Game of Thrones...

    Atiker Konyaspor, Samuel Eto'o'nun transferini Game of Thrones ile duyurdu! Samuel Eto'o'nun forma giydiği takımları videoda Game of Thrones videosuyla işleyen Atiker Konyaspor, son forma giydiği takım olan Antalyaspor'a yer vermemesi dikkat çekti

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    31 Ocak 2018, Çarşamba
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