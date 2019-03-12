Kemal Belgin: "Diagne'den aynısını Galatasaray'da beklemeyin"
Hıncal Uluç, Kemal Belgin ve Güven Taner, 90'A programında Galatasaray'da henüz bekleneni veremeyen Mbaye Diagne'yi değerlendirdi. "Kasımpaşa'da santrfor oynamakla Galatasaray'da santrfor oynamak başka şeylerdir" diyen Kemal Belgin "Biri siyah diğeri beyazdır. Diagne'den Kasmpaşa'da yaptığını Galatasaray'da beklemeyin" yorumunda bulundu.
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