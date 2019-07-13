Kameni emekliliği düşünmüyor
Fenerbahçe'de gözden çıkarılan Kamerunlu kaleci Carlos Kameni emekliliği düşünmediğini belirtti.
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