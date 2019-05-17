Hasan Şaş'tan Taffarel esprisi
Galatasaray'ın UEFA Kupası zaferinin 19. yıldönümünde basın mensuplarının karşısına geçen başarının mimarlarından Fatih Terim, Claudio Taffarel, Ümit Davala ve Hasan Şaş açıklamalarda bulundu. Hasan Şaş'ın final maçı üzerinden Taffarel'e takılması ise kahkahalara sebep oldu.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Hıncal Uluç'tan Hayri Kozak'a çok sert sözler! "'Her şey güzel olacak' öyle mi Bay Kozak!"
- İşte Galatasaray'ın 2019-2020 yeni sezon forması!
- Galatasaray'dan Fatih Terim'e tarihi imza töreni!
- Ortalığı sallayan haber... Fenerbahçe'den çek skandalı! Galatasaray...
- Terim'den futbolculara Rizespor uyarısı! "Derbiden bile zor maç"
- Usta yazardan olay derbi yorumu! "Taç ilk defa yanlış verilmiyor"
- Yazarlardan Rizespor - Galatasaray ve Serkan Çınar yorumları
- Galatasaraylı Belhanda'ya çılgın teklif!
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.