Göksel Gümüşdağ'ın son durumu nasıl? Okan Buruk açıkladı

Okan Buruk'un konuyla ilgili aktardıkları şu şekilde:

"Başkanımız Göksel Gümüşdağ, hastanede tedavisini sürdürüyor ve o haldeyken bile milli dayanışma kampanyası için çok emek verdi. Kendisinin en kısa zamanda aramıza dönüp bizlerle beraber olmasını istiyoruz. Tedavisi iyi bir şekilde gidiyor. İnşallah en kısa zamanda tedavisini tamamlayıp hastaneden çıkmasını umuyoruz."