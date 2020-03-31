Göksel Gümüşdağ'ın son durumu nasıl? Okan Buruk açıkladı - Son dakika Süper Lig videoları - Fotomaç
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Göksel Gümüşdağ'ın son durumu nasıl? Okan Buruk açıkladı

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Buruk, corona virüs testi pozitif çıkan ve tedavisine devam edilen başkan Göksel Gümüşdağ'ın durumu hakkında bilgi verdi.

Okan Buruk'un konuyla ilgili aktardıkları şu şekilde:

"Başkanımız Göksel Gümüşdağ, hastanede tedavisini sürdürüyor ve o haldeyken bile milli dayanışma kampanyası için çok emek verdi. Kendisinin en kısa zamanda aramıza dönüp bizlerle beraber olmasını istiyoruz. Tedavisi iyi bir şekilde gidiyor. İnşallah en kısa zamanda tedavisini tamamlayıp hastaneden çıkmasını umuyoruz."

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31 Mart 2020 , Salı
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