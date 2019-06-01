Göksel Gümüşdağ'dan transfer açıklaması

Göksel Gümüşdağ'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Nihat Özdemir uzun yıllardır futbolun içinde. Kendisi de çok sevdiğimiz değerli bir büyüğümüz. İnanıyorum ki Türkiye Futbol Federasyonu'NUN ivedi ve acili sorunlarını bir an önce yönetimiyle birlikte çözer. İşleri hiç kolay değil. Allah yardımcısı olsun."

ABDULLAH AVCI BEŞİKTAŞ'A GİTMEK İSTEDİ

"Abdullah Hoca ile 2005/2006 sezonunda beri beraberiz. Başakşehir'e çok büyük emeği var. Kendisi Beşiktaş Kulübü'ne hizmet etmek istedi. Biz de bu konuda müsaade ettik ve hayırlı olsun dedik. Başarılı olsun isteriz. Şimdi hazırlıklarımıza devam edip, 1 hafta içerisinde hocamızı açıklayıp aynı şekilde zirve yarışını sürdüren bir takım olacağız."

1 HAFTA İÇERİSİNDE YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ AÇIKLAYACAĞIZ

Gümüşdağ, 'Okan Buruk ile ilgili herhangi bir aşama kaydedildi mi?' sorusuna "Önümüzdeki hafta yönetim kurulu olarak toplanacağız ve teknik direktör meselesine orada karar vereceğiz. Okan Buruk çok başarılı bir teknik direktör ancak son kararımızı vermiş değiliz." yanıtını verdi.

MUHAMMET DEMİR'İ ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA AÇIKLAYABİLİRİZ

Göksel Gümüşdağ, Başakşehir'den ayrılacakları iddia edilen Epureanu ve Çaicara ile transfer edileceği konuşulan Muhammet Demir ile ilgili "Takımdan şu an ayrılan yok. Sadece Abdullah Avcı ayrıldı. Arkadaşlarımız bonservisi elinde olan Muhammet Demir ile görüşmüş. Önümüzdeki hafta sonuçlanırsa onu da haber veririz." dedi.