Galatasaray'da orta saha için son aday Fred
Orta saha transferi için arayışlarını sürdüren Galatasaray yıldız bir ismi gündemine aldı. Sarı-kırmızılılar ?Manchester United'de beklentileri karşılayamayan Fred için devreye girdi.
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