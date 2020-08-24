Galatasaray Ismaila Coulibaly'ye imza attırıyor!
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, 19 yaşındaki Malili orta saha oyuncusu Ismaila Coulibaly ile imzalamaya oldukça yakın. Bu transfere dair değerlendirmelerde bulunan A Spor yorumcusu Nevzat Dindar açıklamasında "Sonuçta genç bir oyuncu, Galatasaray'ın teklifi ve büyüklüğü oyuncunun başını döndürmüş... Oyuncunun heyacanlanması güzel bir şey, Galatasaray'ın böyle bir scout transferi gerçekleştiriyor olması güzel. İzlediğim kısa görüntülerde de, bu oyuncuda iş var işlenirse olabilir. Galatasaray'ın zaten radarında olan bu genç oyuncunun transferinin gerçekleşme ihtimalinin doğru ve yüksek olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
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