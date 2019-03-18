Galatasaray geri dönüşleri seviyor
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 2-0 geriye düştüğü Bursaspor maçını 3-2 kazanarak kritik 3 puanı cebine koyan Galatasaray geri dönüşleri seviyor.
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