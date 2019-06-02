Galatasaray efsanesi İlyas Tüfekçi'den 'şampiyonluk gülümsemesi!
Bir dönem Fenerbahçe, Galatasaray ve Milli Takım’ın değişmez isimlerinden olan İlyas Tüfekçi ALS hastalığı ile mücadele ediyor. Hayata sımsıkı tutunan Tüfekçi'yi Galatasaray'ın şampiyonluğu böyle gülümsetti.
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