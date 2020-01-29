"Galatasaray Arda Turan'ı alırsa şaşırmam"
Arda Turan, sosyal medya hesabından Galatasaray ile ilgili "Aslolan Arda Turan değil, Galatasaray Spor Kulübü’dür. Bundan dolayı Galatasaray Spor Kulübü Başkanı ve Yönetim Kurulu’nun kararını saygıyla karşılıyorum." açıklamasını yapmıştı. A ?Spor yorumcusu Levent Tüzemen, Ana haber programında Galatasaray'ın gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Galatasaray - Arda Turan ilişkişine dair konuşan Tüzemen, "Galatasaray Arda Turan'ı alırsa şaşırmam" ifadelerini kullandı.
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