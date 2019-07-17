Flaş sözler! "Beşiktaş 8 senedir..."
A Spor yorumcusu Okan Koç, Spor Toto Süper Lig Cemil Usta Sezonu fikstür çekimi sonrası Transfer Raporu programında flaş açıklamalarda bulundu. Koç, "8 senedir Beşiktaş ligin ikinci yarısında hep Galatasaray deplasmanına gidiyor, bunun tesadüf olduğunu düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.
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