"Fenerbahçe'yi ilk defa bu kadar çok beğendim"
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçe - Medipol Başakşehir maçının ilk yarısını değerlendirdi. Fenerbahçe'nin ilk yarıdaki performansını yorumlayan Toroğlu, "Fenerbahçe'yi ilk defa bu kadar çok beğendim. İlk 45 dakika çok iyi oynadılar." ifadelerini kullandı.
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