Fenerbahçe'nin Galatasaray karşısındaki ilk 11'i
Spor Toto Süper Lig 11. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray'a konuk oluyor. İşte sarı lacivertlilerin maça başlaması beklenen ilk 11'i...
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