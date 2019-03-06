Fenerbahçe'de Yanal devrimi
Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın takımın başına getirilmesinin ardından sarı lacivertli ekip bambaşk bir görünüme girdi.
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