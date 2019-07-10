Fenerbahçe'de kombineler 25 bine yaklaştı
Fenerbahçe Kulübü, sarı lacivertli taraftarların kombine kartlara büyük ilgi gösterdiğini açıkladı.
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