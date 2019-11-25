Fenerbahçe'de Göztepe mesaisi
Göztepe maçının hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunen Kruse, Mevlüt ve Muriç özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü.
Fenerbahçe Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına start verdi.
Sarı lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Max Kruse, Mevlüt Erdinç ve Vedat Muriç özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü.
Malatya deplasmanında forma giyen isimler yenilenme çalışması yaparken diğer oyuncular antrenmanı dar alanda çift kale maçla tamamladı.
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