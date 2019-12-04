Fatih Terim erkenden soyunma odasına gitti
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Galatasaray ile Tuzlaspor karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim rotasyonlu bir kadro ile sahaya çıktı. Takımın ilk yarıda gösterdiği performanstan memnun kalmayan deneyimli teknik adam, mücadelenin ilk yarısı bitmeden memnuniyetsiz bir şekilde soyunma odasının yolunu tuttu.
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