Falcao adım adım Galatasaray'a
Galatasaray Kolombiyalı yıldız Falcao'nun transferinde sona yaklaştı... Sarı kırmızılılar, Monaco'nun İspanyol forvet Mariano Diaz ile sözleşme imzalayıp Falcao'yu serbest bırakmasını bekliyor...
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