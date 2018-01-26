Ezanı duyunca maçı durdurdu
Dünyanın en iyi hakemlerinden birisi olan Mark Clattenburg, Suudi Arabistan'da yönettiği maç sırasında okunan ezanı duyunca maçı durdurdu. Clattenburg ezanın bitmesinin ardından maçı kaldığı yerden devam ettirdi. İşte o anlar...
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