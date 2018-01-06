Everton, Cenk Tosun'u böyle tanıttı!
Transferi resmiyete dökülen ve Everton ile sözleşme imzalayan Cenk Tosun'u yeni takımı bu video ile tanıttı.
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