Erman Toroğlu'ndan flaş hakem tepkisi!

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Beşiktaş - Medipol Başakşehir maçının ardından Artı Futbol programında flaş değerlendirmelerde bulundu. Toroğlu, "Torpille hakem çıktı. Bu hakemlerle yürümez. Bu rezillik. MHK bunları temizlemeli." ifadelerini kullandı.