Erman Toroğlu'ndan flaş hakem tepkisi!
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Beşiktaş - Medipol Başakşehir maçının ardından Artı Futbol programında flaş değerlendirmelerde bulundu.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Beşiktaş transferde atağa kalktı! 3 isim birden...
- Beşiktaş'tan yıldız futbolcuya rest! İndirim yapmayacaksan git
- 'Yönetim uyuma Beşiktaş'a sahip çık'
- Beşiktaş'ta taşlar yerinden oynuyor! Abdullah Avcı ve Caner Erkin...
- Ricardo Quaresma'nın takımda istenmeme sebebi ve ayrılık şartı ortaya çıktı!
- Beşiktaş'tan dikkat çeken transfer! Galatasaray...
- Görüşmeler başladı! Beşiktaş'ın yeni golcüsü Fransa'dan
- Sivasspor - Beşiktaş maçında korkutan sakatlık! İşte o anlar
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.