A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Sivasspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi. Toroğlu, "Soldado'yu takımda banko oynatamıyorsan sen teknik direktör değilsin. Comolli'nin sayesinde oynatmıyorsan daha da adam değilsin!" yorumunu yaptı.