Erman Toroğlu: Soldado'yu banko oynatamıyorsan sen teknik direktör değilsin
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    Erman Toroğlu: Soldado'yu banko oynatamıyorsan sen teknik direktör değilsin

    A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Sivasspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi. Toroğlu, "Soldado'yu takımda banko oynatamıyorsan sen teknik direktör değilsin. Comolli'nin sayesinde oynatmıyorsan daha da adam değilsin!" yorumunu yaptı.

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    20 Ekim 2018, Cumartesi
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