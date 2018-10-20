A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Sivasspor - Fenerbahçe maçının ardından değerlendirmelerde bulundu. Toroğlu,"Fenerbahçeli futbolculara bakıyorum. Bu teknik adama güvenmiyorlar ve sevmiyorlar. Adam gitsin diye bakıyorlar, adam uyuşmadı, aşı tutmadı Fenerbahçe'ye. Ne Comolli ile olur, ne bu teknik adamla olur." yorumunu yaptı.