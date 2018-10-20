Erman Toroğlu: Fenerbahçeli futbolcular Cocu'ya güvenmiyorlar ve sevmiyorlar
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    Erman Toroğlu: Fenerbahçeli futbolcular Cocu'ya güvenmiyorlar ve sevmiyorlar

    A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Sivasspor - Fenerbahçe maçının ardından değerlendirmelerde bulundu. Toroğlu,"Fenerbahçeli futbolculara bakıyorum. Bu teknik adama güvenmiyorlar ve sevmiyorlar. Adam gitsin diye bakıyorlar, adam uyuşmadı, aşı tutmadı Fenerbahçe'ye. Ne Comolli ile olur, ne bu teknik adamla olur." yorumunu yaptı.

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    20 Ekim 2018, Cumartesi
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