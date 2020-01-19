Erman Toroğlu: Şampiyonluğu Sivas, Başakşehir ve Trabzon hak ediyor
A Spor yorumucusu Erman Toroğlu, bugün oynanan maçların ardından Takım Oyunu programında flaş açıklamalarda bulundu. Şampiyonluk yorumu yapan Toroğlu, "Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe bu futbolla şampiyonluğu hak etmiyor. Başakşehir, Sivasspor, Trabzonspor hak ediyor." ifadelerini kullandı.
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